Tur Rehberi Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti

'Tur Rehberi' Filminin Gala Gecesi Düzenlendi

BKM'nin yeni yapımlarından Tur Rehberi, 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Galası Paribu Cineverse Kanyon'da yapılan film, eğlenceli bir komedi hikayesini izleyiciye sunacak.

Başrollerde Tanıdık İsimler

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve genç yetenek Melisa Duru Ünal gibi isimlerin yer aldığı film, izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Yönetmen Hakan Algül

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği film, planların suya düştüğü bir turda katılımcıları hayatta tutmaya çalışan bir tur rehberinin hikayesini anlatıyor.

Basın Toplantısı ve Açıklamalar

Galada basın mensuplarına açıklama yapan Cem Gelinoğlu, Tur Rehberi'nin 2025'te vizyona girecek ilk film olmasının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Eğlenceli bir hikaye anlattıklarını ifade eden Gelinoğlu, filmdeki değerli oyuncuların katkılarına dikkat çekti.

Ercüment'in Zorlu Yolculuğu

Filmde Ercüment karakterini canlandıran Gelinoğlu, "Ercüment işine bağlı, hisli bir adam. Tarkan’ı çok seviyor ama pek talihli değil. İzleyiciler Ercüment’in hikayesine tanık olacaklar" dedi. Ayrıca, filmde yer alan diğer önemli oyuncular arasında Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun gibi isimler de bulunuyor.

Filmin Özeti

Tur Rehberi, genç Ercüment’in, yaşlı bir tur ekibiyle çıktığı yolculukta planların dışına çıkan olaylarla yüzleşme mücadelesini anlatıyor. Tüm bu zorluklarla başa çıkmaya çalışan Ercüment’in hikayesi seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) yeni yapımlarından "Tur Rehberi", 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yer aldığı filmin galası Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) yeni yapımlarından "Tur Rehberi", 1 Ocak 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın yer aldığı filmin galası Paribu Cineverse Kanyon'da yapıldı.