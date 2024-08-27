Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Turan'dan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Bülent Turan, Anadolu Buluşmaları'nda Türkiye'nin göç, terör ve uyuşturucuyla mücadelesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:37
Turan'dan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda Önemli Mesajlar

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlara dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Batının Çukurlarına Düşmemek

Turan, Batı'nın çekmek istediği çukurlara düşmemek için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. "Bu sivil toplumun, devletiyle, milletiyle yaptığı çalışmalarla olacak," diyerek birlik vurgusunda bulundu.

Sempozyum Detayları

Anadolu Federasyonu tarafından düzenlenen sempozyum, Kızılcahamam'da 30 Ağustos'a kadar devam edecek ve "insan bozumu", "küresel sorunlar" gibi temalar üzerine tartışmalar yapılacak.

Terörle Mücadele

Bakan Yardımcısı Turan, terörle mücadelede kaydedilen önemli mesafeleri vurguladı ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini ifade etti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Uyuşturucu ile mücadelenin aile yapısını korumak açısından hayati önem taşıdığını belirten Turan, "Uyuşturucu, bu millet için büyük bir sorun. Aklın, sağlığın ve ahlakın yok edilmesinin başlangıcıdır," şeklinde konuştu.

Göç ve Yönetilebilirlik

Turan, Türkiye'nin yoğun göç akışının olduğu bir coğrafyada yer aldığını göz önünde bulundurarak, kaçak göçmenlere rıza göstermediklerinin altını çizdi. Ancak yasal ve yönetilebilir göçlerin ülkeye büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Sivil Toplum ve Gelecek

Türkiye'nin sivil toplumun güçlü bir taşıyıcısı olduğunu ifade eden Turan, "Paris'in karşısında İstanbul ve Ankara'nın toplumun inşasını güçlendireceği" mesajını verdi. "Merhameti, vicdanı ve insanlığı savunanlar yeni bir dünya kuracaktır,” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!