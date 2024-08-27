Turan'dan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar

Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda Önemli Mesajlar

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Anadolu Buluşmaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlara dair samimi değerlendirmelerde bulundu.

Batının Çukurlarına Düşmemek

Turan, Batı'nın çekmek istediği çukurlara düşmemek için toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. "Bu sivil toplumun, devletiyle, milletiyle yaptığı çalışmalarla olacak," diyerek birlik vurgusunda bulundu.

Sempozyum Detayları

Anadolu Federasyonu tarafından düzenlenen sempozyum, Kızılcahamam'da 30 Ağustos'a kadar devam edecek ve "insan bozumu", "küresel sorunlar" gibi temalar üzerine tartışmalar yapılacak.

Terörle Mücadele

Bakan Yardımcısı Turan, terörle mücadelede kaydedilen önemli mesafeleri vurguladı ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini ifade etti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık

Uyuşturucu ile mücadelenin aile yapısını korumak açısından hayati önem taşıdığını belirten Turan, "Uyuşturucu, bu millet için büyük bir sorun. Aklın, sağlığın ve ahlakın yok edilmesinin başlangıcıdır," şeklinde konuştu.

Göç ve Yönetilebilirlik

Turan, Türkiye'nin yoğun göç akışının olduğu bir coğrafyada yer aldığını göz önünde bulundurarak, kaçak göçmenlere rıza göstermediklerinin altını çizdi. Ancak yasal ve yönetilebilir göçlerin ülkeye büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Sivil Toplum ve Gelecek

Türkiye'nin sivil toplumun güçlü bir taşıyıcısı olduğunu ifade eden Turan, "Paris'in karşısında İstanbul ve Ankara'nın toplumun inşasını güçlendireceği" mesajını verdi. "Merhameti, vicdanı ve insanlığı savunanlar yeni bir dünya kuracaktır,” dedi.