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Turan'dan Trump'a Gazze Tepkisi: 'Siyonistleri Orta Doğu'dan Çıkarsın!'

Hasan Turan, Trump'ın Gazze planına sert tepki gösterdi. Siyonistlerin Orta Doğu'dan çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:08
Turan'dan Trump'a Gazze Tepkisi: 'Siyonistleri Orta Doğu'dan Çıkarsın!'

Turan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına karşı çıkarken, "Eğer Trump, siyonistlere kalıcı huzur ve barış getirmek istiyorsa, onları Orta Doğu'dan çıkarmalı ve ABD'ye yerleştirmelidir. Hatta onlara isterse orada küçük bir devletçik de verebilir." ifadesini kullandı.

Trump ve Netanyahu'nun Toplantısının Anlamı

Turan, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki toplantısının yalnızca diplomatik bir görüşme olmadığını, aksine "küresel bir yangının habercisi" olduğunu belirtti. Turan, "O şömine ateşi, sadece odayı ısıtan bir dekor değil, fitne ateşinin, kibirle tutuşturulan savaşın, zulmün ve zorla göç ettirmenin metaforuydu." diye ekledi.

Filistin Halkının Direnişi

Turan, Peygamber Efendimiz'in sözlerine atıfta bulunarak "Fitne ateşini yakan, o ateşin içinde yanar." dedi. Bunun yanı sıra, Gazze'nin savaş bahanesiyle yok edilmek istendiğine dikkat çekerek, "Zorla göç ettirilenlerin yerine İsrail'in siyonist işgalci yerleştirme politikası hız kazanacak ve Filistinliler, anayurtlarından tamamen koparılacak." yorumunda bulundu.

Trump'ın Planı, Adaletsizlik ve Zorbalık

Turan, Trump'ın planının "yüzyılın adaletsizliği ve zorbalığı" olduğunu vurguladı ve "Filistin halkının haklarını gasbeden bu tür girişimler, tarihin çöplüğüne gitmeye mahkumdur." ifadesini kullandı. Sözlerini; "Çünkü Gazze, Gazzelilerindir ve öyle kalacaktır." şeklinde noktaladı.

Sonuç olarak, Turan, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkını savunmaya devam edeceğini" belirtti.

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