DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.063,48 -0,21%

Turan Kışlakçı, Gazze'deki Direnişi Anlattı

Turan Kışlakçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Gazze sonrası dünyayı ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:39
Turan Kışlakçı, Gazze'deki Direnişi Anlattı

Turan Kışlakçı, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" Etkinliğinde Konuştu

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen "Gazze Sonrası Değişen Dünya" konulu etkinliğe katıldı. Şehirli Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Filistin Direnişi Üzerine Derinlemesine Analiz

Etkinlikte bir konuşma yapan Kışlakçı, Filistin direnişinin geçmişi ve günümüz sorunları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kışlakçı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bunun kültür ile sanat dünyasındaki yankılarını değerlendirdi.

Gazze'deki Direnişin Tarihçesi

Kışlakçı, Gazze'deki direnişin yalnızca 7 Ekim 2023’te başlamadığını, bu mücadelenin ilk izlerinin Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gittiğini vurguladı. "Gazze'de Osmanlı ordusu ile İngilizler arasında yaşanan çatışmalar, bu direnişin tarihi açısından önemli bir yere sahip," dedi.

Sanat ve Direniş

Kışlakçı, IV. Gazze Muharebesi’nin tarih boyunca süregeldiğini, sanatın bu savaşta belirleyici bir rol oynadığını belirtti. "Tarihimizde Mahmud Derviş ve Edward Said gibi yazarların etkisi büyük. Ancak günümüzde Filistin için sanat üretimi neredeyse yok denecek kadar az," diye konuştu.

Umut ve Gelecek

İsrail'in teknolojik gücüne karşın, Filistin'in inanç gücünün daha üstün olduğunu vurgulayan Kışlakçı, "Filistin direnişi, son Filistinli düşene kadar sürmeye devam edecek ve bu savaşı kesinlikle kazanacaktır," ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından, Şehirli Derneği Başkanı Dr. Murat Acar, Kışlakçı’ya plaket takdim etti. İstanbul Kültür Yolu Festivali, 6 Ekim’e kadar 100’den fazla mekanda 500’ün üzerinde etkinlikle devam edecek.

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli...

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli Derneği'nin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" etkinliğinde konuştu.

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli...

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli Derneği'nin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" etkinliğinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Portekiz'de Öğrenciler TCG Alemdar Gemisini Ziyaret Etti
2
Düzce'de Motosiklet Tutkunları Korugöl'de Güvenli Sürüş İçin Bir Araya Geldi
3
Polatlı'da Komşu Cinayeti: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı
4
Gaziantep'te Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
5
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor
6
İran, İsrail'in Hudeyde'ye Yönelik Saldırısını Kınadı
7
Karabük'te Trajik Aile İçi Olay: Ağabeyinin Eşini Vuran Kişi İntihar Etti

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem