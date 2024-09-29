Turan Kışlakçı, Gazze'deki Direnişi Anlattı

Turan Kışlakçı, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" Etkinliğinde Konuştu

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı, İstanbul Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen "Gazze Sonrası Değişen Dünya" konulu etkinliğe katıldı. Şehirli Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Filistin Direnişi Üzerine Derinlemesine Analiz

Etkinlikte bir konuşma yapan Kışlakçı, Filistin direnişinin geçmişi ve günümüz sorunları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kışlakçı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve bunun kültür ile sanat dünyasındaki yankılarını değerlendirdi.

Gazze'deki Direnişin Tarihçesi

Kışlakçı, Gazze'deki direnişin yalnızca 7 Ekim 2023’te başlamadığını, bu mücadelenin ilk izlerinin Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gittiğini vurguladı. "Gazze'de Osmanlı ordusu ile İngilizler arasında yaşanan çatışmalar, bu direnişin tarihi açısından önemli bir yere sahip," dedi.

Sanat ve Direniş

Kışlakçı, IV. Gazze Muharebesi’nin tarih boyunca süregeldiğini, sanatın bu savaşta belirleyici bir rol oynadığını belirtti. "Tarihimizde Mahmud Derviş ve Edward Said gibi yazarların etkisi büyük. Ancak günümüzde Filistin için sanat üretimi neredeyse yok denecek kadar az," diye konuştu.

Umut ve Gelecek

İsrail'in teknolojik gücüne karşın, Filistin'in inanç gücünün daha üstün olduğunu vurgulayan Kışlakçı, "Filistin direnişi, son Filistinli düşene kadar sürmeye devam edecek ve bu savaşı kesinlikle kazanacaktır," ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından, Şehirli Derneği Başkanı Dr. Murat Acar, Kışlakçı’ya plaket takdim etti. İstanbul Kültür Yolu Festivali, 6 Ekim’e kadar 100’den fazla mekanda 500’ün üzerinde etkinlikle devam edecek.

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli Derneği'nin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" etkinliğinde konuştu.

Gazeteci ve yazar Turan Kışlakçı (sağda), İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Şehirli Derneği'nin Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlediği, "Gazze Sonrası Değişen Dünya" etkinliğinde konuştu.