Turan ne demektir? Turancı ve Turancılık ne demek?

TDK’de Turan, Turancılık ve Turancı kelimeleri ne anlama geliyor? İşte merak edenler için yanıtı…

TDK’de Turan kelimesinin anlamı ne?

TDK’de Turan kelimesinin tanımı, Türkçe’ye Farsça’dan geçmiş “Turancıların dünya üzerinde yaşayan tüm Türk vatandaşlarını birleştirip kurmak istedikleri ülkenin ismi” ve “Türklerin Orta Asya’da bulunan en eski yurtları” anlamları ile yapılıyor.

TDK’de Turancı kelimesinin anlamı ne?

TDK’de Turancı kelimesinin tanımı, “Turancılık yanlısı (kişi, görüşler gibi), panturanist” olarak yapılıyor.

TDK’de Turancılık kelimesinin anlamı ne?

TDK’de Turancılık kelimesinin tanımı, “Osmanlı’nın son zamanlarında ortaya çıkan, Osmanlılık ile İslamcılık akımlarının karşısında tüm Türk vatandaşlarının bir vatanda ve bir bayrağın altında birleşmesinin amaçlandığı akım, Panturanizm” olarak yapılıyor.