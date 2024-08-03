TUREB: Alan Kılavuzluğu Sorunu Sona Erdi

TÜRİB'den Önemli Açıklama

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), 1 Ağustos'tan itibaren tarihi alanlarda yalnızca profesyonel turist rehberlerinin anlatım yapacağını duyurdu. Bu karar, yıllardır süregelen Alan Kılavuzluğu meselesine son verdi.

Uzun Süren Mücadele

2005 yılından bu yana, TUREB, profesyonel rehberler olarak Alan Kılavuzlarının rehberlik mesleğini icra etmesine karşı etkin bir mücadele yürüttü. Yargı kararları ile birlikte, bu kılavuzların Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na aykırı olarak görev yaptıkları tespit edildi.

Anayasa Mahkemesi Kararı

Açıklamada, TUREB'in başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin kendileri lehine bir karar verdiği ve böylelikle “1 Ağustos itibarıyla Alan Kılavuzluğu sorunu sona erdi” ifadesine yer verildi. Artık tarihi alanlarda sadece profesyonel turist rehberleri görev alacak.

Teşekkür ve Birliktelik Vurgusu

Açıklamada, çaba gösteren tüm oda yöneticilerine de teşekkür edilerek, “Tüm Odalarımız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı bölgesinde herhangi bir aksaklığın olmaması için birlikteliğini sürdürmelidir.” ifadesi belirtildi. Ayrıca, sürecin koordinatörlüğünün Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Eğitim Faaliyetleri ve Gelecek Beklentileri

Odalar ve üye meslektaşlarının, Tarihi Savaş Alanları konusunda ÇARO tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetlerine destek vereceğine inanıldığını belirten TUREB, “Bu tarihi alanımızı layıkıyla anlatmaya devam edeceğiz.” vurgusunu yaptı.