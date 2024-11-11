TÜRES'ten Yemek Bedeli İstisna Tutarına 300 Lira Çağrısı

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'den Önemli Açıklama

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının gelecek yıl 300 liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bu bedellerin sadece yeme-içme sektöründe kullanılmasını sağlamak için hukuki düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Yemek Fiyatlarının Dengelemesi İçin Öneriler

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda yemek fiyatlarında dengelenme sağlanabilmesi için sektörde öngörülebilirlik ve düzenli gelirlerin artırılmasının gerektiğini kaydetti. Günlük yemek bedeli istinası tutarının artırılmasının, çalışanların refahına ve yeme-içme sektöründeki canlılığa önemli bir katkı sunacağını belirtti.

Nakit Yardımlar Sorun Yarattı

Bingöl, yaptıkları araştırmalar sonucunda, nakit olarak verilen yemek yardımlarının büyük bir kısmının yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanıldığını ifade etti. Son iki yılda bu sebepten dolayı düzenli müşteri kaybına uğrayan birçok işletmenin, arttan maliyetlerle baş edemediği için fiyatlarını belirli aralıklarla artırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Zincirleme Etkiler ve İstihdam Fırsatları

Bu durumun, her yeni müşteri için 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak tanıyan yeme-içme sektöründe zincirleme etkiler oluşturduğunu belirten Bingöl, düzenli gelirlerin artırılmasını savundu. Yemek bedeli istisnası tutarının, 2024'te oluşacak ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 liraya çıkarılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Bingöl, bu durumun sektöre geri dönecek nakit yemek paralarıyla birlikte on binlerce gencin çalışma imkanı bulmasına da katkı sağlayacağını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.