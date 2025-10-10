Turgay Erdem ve 21 Kişiye Rüşvet ve Örgüt Soruşturması

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 21 kişi, rüşvet, örgüt kurma ve aklama suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:15
Bursa'da yürütülen soruşturmada, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bazı yakınları ve ilişkili kişilerin rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon ve aramalar

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket ve 12 araçta arama yaptı.

Gözaltılar ve şüpheliler

Düzenlenen operasyonda, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte eşi, kayınbiraderi ve bazı belediye çalışanlarının yanı sıra müteahhitler ile yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda toplam 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Firari şüpheliler

Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, bunlardan 21 kişinin gözaltına alındığı; kalan 2 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

