TÜRGEV Başkanı Yılmaz: Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Uluslararası Hukuk İhlali

TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz'ın açıklaması

TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını yazılı bir açıklama ile sert şekilde kınadı.

Yılmaz, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı ve müdahaleyi kınadı.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sivillere dokunulamaz, insani yardım engellenemez ama katil İsrail askerlerini gönderip gemilere zorla girmiş, masum insanları gözaltına almıştır. Bu fiil bir devletin değil, terör devleti gibi davranan bir cinayet şebekesinin eylemidir."

Gazze'deki insani tabloya dikkat çeken Yılmaz, yaşananları "insanlık imtihanı" olarak niteledi: "Bugün Gazze'de çocukların çığlığı, annelerin gözyaşı, babaların suskunluğu var. On binlerce can gitti, yüz binlercesi yaralı. Hastaneler yıkıldı, ekmek kuyruğundaki çocuklar, kundaktaki bebekler hedef alındı. Bu savaş değil, bu düpedüz soykırımdır. İsrail, sadece Gazze'yi değil, insanlığın vicdanını da bombalıyor."

Yılmaz, uluslararası toplumun sessizliğine tepki göstererek, "Nerede insan hakları savunucuları? Nerede Avrupa'nın demokrasi nutukları? Batı'nın suskunluğu, bu suçun ortağı olmaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, saldırıya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Deniz mayınlarıyla, İHA'larla çevrilen o gemiler aslında vicdan gemileridir. İsrail denizde kazanacağını sanıyor ama tüm dünyanın gözü önünde insanlığın vicdanında boğulmuştur. Uluslararası hukuk harekete geçmelidir. İsrail'in bu insanlık suçuna karşı yaptırımlar uygulanmalı, uluslararası mahkemeler devreye girmelidir. Sessiz kalmak, tarihin en büyük utançlarından biri olacaktır. Çocuk katillerinin devleti bize hukuk anlatamaz. Katil İsrail er ya da geç hem tarihin mahkemesinde hem de insanlığın mahşerinde yargılanacaktır."

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin mazlumların yanında duracağını vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu milletin sesi, dünyada mazlumların umududur. Gazze'de ağlayan çocuk bizim evladımızdır. Gazze bizim için bir iman meselesidir."