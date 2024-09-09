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TÜRGEV Çevrim İçi Akademi Programı Başvuruları Devam Ediyor

TÜRGEV, üniversite öğrencileri için çevrim içi Akademi Programı başvurularını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:06
TÜRGEV Çevrim İçi Akademi Programı Başvuruları Devam Ediyor

TÜRGEV Çevrim İçi Akademi Programı Başvuruları Devam Ediyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen çevrim içi Akademi Programı için başvurular devam etmekte. Bu program, üniversitelerin örgün eğitim programlarına katılan lisans öğrencilerine yönelik bir fırsat sunmaktadır.

Program Nedir?

TÜRGEV Akademi Programı (TAP), üniversite öğrencilerine kendi alanları dışında farklı yetkinlikler kazandırmayı hedefleyerek geliştirildi. Öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmelerine olanak tanıyan bu program, aynı zamanda onlara bireysel ilgi ve çalışma alanları oluşturmaya yardımcı oluyor. 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan bu program, öğrenciler için adeta ikinci bir üniversite gibi değerlendirilmektedir.

Hedefler

Programın temel amacı, muhakeme yeteneği güçlü, kendi kültürünü ve medeniyetini tanıyan, ulusal ve uluslararası alanda etkin ve öncü gençler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, katılımcılara sosyal bilimler ve İslami ilimlerin farklı disiplinlerini kapsayan 2,5 yıllık bir eğitim süreci sunulmaktadır.

Çevrim İçi Erişim İmkanları

Değişen dijital dünya şartlarına uyum sağlayan TÜRGEV, 2023 itibarıyla programı çevrim içi olarak sunmaya başladı. Önceden sadece hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin başvurabileceği program, artık tüm üniversite öğrencilerinin çevrim içi erişimine açıktır. Yurt dışından da pek çok öğrencinin başvurusunun beklenmesi, programın uluslararası alanda da ilgi gördüğünü göstermektedir.

Başvuru Detayları

Programa başvurmak isteyenler, daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirler. Başvurular için son tarih ve diğer ayrıntılar bu web sitesinde bulunmaktadır.

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