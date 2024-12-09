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TÜRGEV, Elif Leyal Uğraş'ı UNESCO'daki Başarısından Dolayı Tebrik Etti

TÜRGEV, genç bilim insanı Elif Leyal Uğraş'ı UNESCO sempozyumundaki başarısından ötürü kutladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:06
TÜRGEV, Elif Leyal Uğraş'ı UNESCO'daki Başarısından Dolayı Tebrik Etti

TÜRGEV'den Genç Bilimcilere Destek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), UNESCO Bilim Diplomasisi ve Bilimsel Miras Kürsüsü tarafından düzenlenen "Bilimsel Miraslar, Halkların Mirası" sempozyumunda, genç bilim insanlarının zaferini uluslararası düzeyde temsil eden Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Leyal Uğraş'ı tebrik etti.

Önemli Sunum ve İlham Veren Başarı

TÜRGEV'in açıklamasına göre, Uğraş, vakfın destekleriyle gerçekleştirilen "EDEP-İSAR Tıp Öğrenci Sempozyumu" sürecinde önemli çalışmalar yürütüyor. Uğraş, sempozyumda yaptığı sunum ile bilim diplomasisinin önemini, kültürel mirasın korunmasını ve uluslararası iş birliğinin gerekliliğini aktardı. Katılımcılardan büyük beğeni toplayan bu sunum, tıp öğrencilerinin bilimsel mirası koruma ve uluslararası düzeyde iş birliği güçlendirmede sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelecek İçin İlham Kaynağı

TÜRGEV, Elif Leyal Uğraş’ın bu başarılı performansını gururla kutlayarak, onun sadece kişisel bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda genç bilim insanları için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Uğraş’ın bu başarı öyküsü, genç bilimcilerin uluslararası platformlarda daha fazla temsil edilmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu durum, genç araştırmacıların bilimsel işbirlikleriyle daha geniş kitlelere ulaşma potansiyelini de ortaya koyuyor.

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