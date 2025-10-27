TÜRGEV GİF'26'yı Tanıttı: Genç Kadınlar İçin Güzel İşler Fabrikası Büyüyor

TÜRGEV "GİF'26" ile Güzel İşler Fabrikası'nı Tanıttı

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kadınların üretim, gelişim ve dayanışma alanı olan Güzel İşler Fabrikası (GİF)'ın "GİF'26" dönemini Rami Kütüphanesi'ndeki törenle kamuoyuna sundu.

Tanıtım Töreni ve Katılımcılar

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TÜRGEV Yönetimi ile çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında öğrencilerin ürettiği eserler sergilendi ve etkinlik aile fotoğrafı ile sona erdi.

Vali Gül: Yurt Sorunu Olmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında bu yıl İstanbul'u tercih eden üniversite öğrencilerinin yurda yerleştiğini belirterek, "Şu an 8 bin kişilik bir kapasiteyle yurdumuz 1 ay içerisinde hizmete girecek. Sadece 1500 öğrencinin yedekte bulunduğunu" vurguladı. Gül, TÜRGEV ve benzeri STK'lerin yurtçuluk dışında kültürel ve eğitimsel alanlar da oluşturması gerektiğini ifade ederek Güzel İşler Fabrikası'nın bu alandaki örnek rolünü öne çıkardı.

Vali Yiğitbaşı: Kooperatiften 9 Ton Üretime

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Evciler ilçesindeki kadın kooperatifinin hikâyesini anlattı: "6, 7 kadınımızın bir kooperatif kurmasıyla başlayan süreç önce 9 kilogram çikolata üretimiyle başladı. Bugün günde 9 ton çikolata üretimine ulaşıldı ve 60 kadınımız sigortalı olarak çalışıyor." Yiğitbaşı, kadın emeğinin önemine dair Cumhurbaşkanı'nın sözlerini alıntıladı ve devletin, bakanlıkların ve STK'lerin desteğinin sürdüğünü belirtti.

TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: Genç Kızlar Geleceği Şekillendirir

TÜRGEV Başkanı avukat Hatice Akıncı Yılmaz, "Bugün gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladık" diyerek GİF'in hedefini özetledi. Yılmaz, GİF için "kız kardeşlik ekosistemi" tanımını kullanarak, GİF'in genç kızlara anlam, yön ve güven sunduğunu kaydetti: "GİF'te sanattan kültüre, kültürden teknolojiye uzanan geniş eğitim programları ve gönüllülük çalışmaları genç kızlarımızın hizmetine sunuluyor."

Dr. Esra Albayrak: GİF Bir Hatırlama Alanı

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, GİF'in kuruluşunun stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlamak istiyoruz. Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz" dedi. Albayrak, GİF'in gençlerdeki enerjinin ve değişim arayışının bulaşıcı olduğu bir mekan olduğunu belirtti.

GİF'in Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

TÜRGEV yetkilileri, GİF'lerde gençlere üretmeyi, öğrenmeyi ve hayatı keşfetmeyi öğrettiklerini; bu alanların sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişime hizmet ettiğini ifade ettiler. Yılmaz, GİF'lerin fırsat eşitliğini ileri taşıma misyonuna dikkat çekti ve STK'ların bu alandaki sorumluluğuna vurgu yaptı.

Tanıtım programına, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. GİF'lerde buluşan yüzlerce genç, sergilenen eserlerle ve paylaşılan hikâyelerle mekanın bir keşif ve dayanışma alanı olduğunu gösterdi.

