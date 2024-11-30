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TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'te Ziyaretçilerini Karşılıyor

TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'te geniş kapsamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı, eğitimden sanata birçok alanda faaliyet gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:16
TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'te Ziyaretçilerini Karşılıyor

TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'deki Faaliyetlerini Sergiledi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı. FUAR alanında gerçekleştirilen etkinlikler, vakfın eğitimden kültüre, sanattan teknolojiye kadar geniş bir yelpazede sunduğu hizmetleri tanıttı.

Önemli İsimlerin Katılımıyla Zenginleşti

TÜRGEV'in standında, Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci, Vakıf Meclis Üyeleri Mehmet Fehmi Bilge ve Melike Günyüz, Genel Müdür Makbule Çabuk, avukat doktor Ali Göksu, yazar Betül Soysal Bozdoğan, yönetmen Muhammet Erkam Bülbül ve sanat yönetmeni Nurdan Kesim gibi önemli isimler yer aldı.

Çeşitli Etkinliklerle Dikkat Çekti

Fuar süresince gerçekleştirilen atölyeler, kitap tanıtımları, VR deneyimleri ve sergilerle TÜRGEV, ziyaretçilere katılımcı bir deneyim sunmayı başardı. Ayrıca, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler ile katılımcıların ilgisi toplandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı. Fuar süresince atölyeler, kitap tanıtımı, VR deneyimi, sergi gibi faaliyetler gerçekleştirilirken, alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler yapıldı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı. Fuar süresince atölyeler, kitap tanıtımı, VR deneyimi, sergi gibi faaliyetler gerçekleştirilirken, alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler yapıldı.

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TÜRGEV, MÜSİAD EXPO 2024'te Ziyaretçilerini Karşılıyor

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