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TÜRGEV Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı Tamamlandı

TÜRGEV'nin Yaz Okulu'24 mezuniyetinde öğrencilere sertifikaları takdim edildi ve sosyal sorumluluk çalışmaları tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 23:01
TÜRGEV Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı Tamamlandı

TÜRGEV Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı Tamamlandı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) düzenlediği Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

16 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında uygulanan yaz okulu, ortaöğretim ve lise öğrencilerine kişisel ve sosyal gelişimleri için eğitim fırsatları sundu. Öğrenciler, akademik dönem boyunca zaman bulamadıkları sanatsal faaliyetlere katılma şansı elde etti.

Uzmanlar eşliğinde yapılan etkinlikler, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı oldu. Ayrıca, Yeryüzü Çocukları Derneği, Deniz Feneri ve Yeşilay gibi kuruluşlarla işbirliği yapılarak sivil toplum bilinci, sosyal dayanışma ve yardımlaşma konuları hakkında bilgi verildi.

Etkileşimli okuma seansları, psikodrama atölyeleri, değerler eğitimi ile birlikte modern ve geleneksel sanat etkinlikleri, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, zorbalık konusunda farkındalık yaratma amacıyla etkileşimli eğitimler uygulandı.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz teslim etti. Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları belirtti:

"Çocuklarımıza bizi biz yapan değerleri öğretmek, kültür ve medeniyetimize dair temel kavramları yeniden hatırlatmak ve onlara kendilerini keşfetme yolunda rehberlik etmek bizim için paha biçilemez bir deneyim oldu. Bugünün çocuklarının, yarının gençleri olarak farklı projelerde, sosyal faaliyetlerde ve gönüllülük çalışmalarında yer alacaklarını biliyorum. Vakfımız için bundan daha büyük bir kazanım ve daha anlamlı bir çıktı olamaz."

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami Kütüphanesinde düzenlendi. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz (sol 8) tarafından takdim edildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami Kütüphanesinde düzenlendi. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz (sol 8) tarafından takdim edildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) "Yaz Okulu'24 Mezuniyet Programı", Rami Kütüphanesinde düzenlendi. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, sertifikaları TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz (sol 8) tarafından takdim edildi.

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