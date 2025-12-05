Turgutlu'da 83 bin 350 Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Manisa polisi Turgutlu'da 83 bin 350 adet sentetik ecza ile esrar ele geçirip, A.Z. ve E.A. adlı iki şüpheliyi tutukladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Turgutlu'da yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticaretine yönelik sokak çalışmaları sonucu iki şüpheli yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu NSM Büro Amirliği, Turgutlu İstihbarat Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmaları neticesinde A.Z. (27) ve E.A. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin işyeri, ikamet ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 83 bin 350 adet sentetik ecza, 55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet şarjör, 4 adet 9.19 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, TCK 188 kapsamında sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

