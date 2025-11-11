Turgutlu'da Müdür Tutuklandı: Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İttiği İddiası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul müdürü, 5 Kasım'da otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddiasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 20:21
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürünün, otizmli öğrenciye yönelik şiddet iddiası sonrası adli süreç başlatıldı. Görüntülerin basına yansıması üzerine müdür gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, 5 Kasım tarihinde Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda meydana geldi. Okulun güvenlik kamera kayıtlarında yer alan görüntülerde, okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edildi. Görüntülerin basında yer almasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti ve müdür gözaltına alındı.

Yasal Süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir G., çıkarıldığı mahkemece ’Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

