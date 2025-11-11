Turgutlu'da Müdür Tutuklandı: Otizmli Öğrenciyi Merdivenden İttiği İddiası
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürünün, otizmli öğrenciye yönelik şiddet iddiası sonrası adli süreç başlatıldı. Görüntülerin basına yansıması üzerine müdür gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olayın Detayları
Olay, 5 Kasım tarihinde Irlamaz Refik Pınar Ortaokulunda meydana geldi. Okulun güvenlik kamera kayıtlarında yer alan görüntülerde, okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden ittiği iddia edildi. Görüntülerin basında yer almasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti ve müdür gözaltına alındı.
Yasal Süreç
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir G., çıkarıldığı mahkemece ’Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 5 KASIM GÜNÜ MEYDANA GELEN VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİN MEDYADA YER ALMASIYLA BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN OTİZMLİ ÇOCUĞUN MÜDÜR TARAFINDAN MERDİVENDEN İTİLMESİ OLAYINDA, IRLAMAZ REFİK PINAR ORTAOKULU MÜDÜRÜ BEKİR G., GÖZALTINA ALINDI. ADLİYEYE SEVK EDİLEN MÜDÜR TUTUKLANDI.