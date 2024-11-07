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Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni turist rehberliği düzenlemeleri, eğitim programı ve mesleğe kabul şartlarını belirliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:44
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Turist Rehberliği Meslek Kanunu

6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasal düzenleme ile turist rehberliği eğitimine dair yeni şartlar ve uygulamalar belirlendi.

Eğitim Programına Başvuru Şartları

Ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programlarına katılmak isteyenlerin, üniversitelerin turist ve turizm rehberliği bölümü dışında en az lisans düzeyinde mezun olmaları gerekecek.

Eğitim Programının İçeriği

Eğitim programı, genel turizm bilgisi, turizm mevzuatı, Türkiye'nin tarihi ve turizm coğrafyası, ilk yardım, turist sağlığı, iletişim becerileri gibi alanlarda dersleri içerecek. Ülkesel eğitim programlarının en az 700 ders saati, bölgesel programların ise her bölge için en az 150 ders saati olması gerekmektedir.

Sınav Koşulları

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar, yazılı bir sınavdan geçecek. Her konu başlığında en az 50 puan alması ve ortalamasının 70 puan olması başarılı sayılmak için yeterlidir.

Uygulama Gezisi Şartı

Katılımcıların, Bakanlık tarafından düzenlenen uygulama gezisini tamamlamaları ve orada yapılan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Uygulama gezileri, ayrı eğitim programları için gerçekleştirilecektir.

Mesleğe Kabul Sınavı

Aralıksız sekiz yıl eylemsiz kalan turist rehberleri, yeniden mesleğe kabul sınavını geçtiklerinde tekrar aktif turist rehberi olabilecekler.

Ücret Düzenlemeleri

Turist rehberlerinin aldığı taban ücret, TÜRSAB ve birliklerin görüşleri doğrultusunda ve her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılarak belirlenecek. Bu ücret, tur, paket tur ve transfer hizmetleri için günlük ve aylık bazda hesaplanacaktır.

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