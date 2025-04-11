Turistik Diyarbakır Ekspresi Yeni Sezona Merhaba Dedi

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen yeni sezonun ilk seferi için yola çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, demir yollarının sadece ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda kalkınmanın, üretimin, istihdamın ve sosyal bütünleşmenin temel bileşeni olduğunu vurguladı. Boyraz, Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdiğini belirtti.

Demir Yollarında Yeni Bir Çığır

Son 23 yılda demir yollarına önemli yatırımlar yapıldığını belirten Boyraz, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi ile seyahat sürelerini önemli ölçüde azaltmayı planladıklarını anlattı. Ayrıca, Türkiye'yi sadece yerel değil, uluslararası ticaretin merkezi haline getirerek, global lojistik ağında güçlü bir konumlandırma hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Medeni̇yet Yolculuğu

Boyraz, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin yalnızca bir tren hattı değil, aynı zamanda bir medeniyet yolculuğu olduğuna dikkat çekerek, Anadolu'nun eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginliklerinin keşfedileceğini müjdeledi. Geçtiğimiz yıl başlatılan seferlerin büyük ilgi gördüğünü ve bu yılki seferlerin de yerel ekonomi için önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, dünya çapında tanınan Turistik Doğu Ekspresi'nin başarısını farklı bölgelere yayarak yeni turlar oluşturma hedefini vurguladı. Yalçın, 11 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında toplamda 8 sefer gerçekleştireceklerini açıkladı.

Eski Anılar Canlanıyor

Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ise, projeye duyduğu heyecanı dile getirerek, bu girişimin gençlik yıllarının anılarını canlandıracağını ifade etti. Konuşmaların ardından Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine uğurlandı.

Biletler, TCDD Taşımacılık AŞ bilet satış gişeleri, yetkili acenteleri ve online platformdan temin edilebilmektedir.

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı. Törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (ortada) ve Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu (sağda) treni uğurladı.

Güneydoğu Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı. Törenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (ortada) ve Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu (sağda) treni uğurladı.