DOLAR
35,25 -0,01%
EURO
36,77 -0,36%
ALTIN
2.963,58 -0,27%
BITCOIN
3.424.013,04 -3,95%

Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferinde Erzurum'a Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi, sezonun ilk seferinde Erzurum'a ulaşarak protokol tarafından coşkuyla karşılandı. Yöresel lezzetler ve tarihi gezilerle dolu bir deneyim sunulacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:14
Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferinde Erzurum'a Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi Tarihi Seferine Başladı

Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkarak Kars'a doğru ilerleyen Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaşmayı başardı. Protokol üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan yolcular, şehirde unutulmaz anlar yaşayacak.

Protokol Karşılaması ve İkramlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, 2024-2025 sezonunun ilk seferini dün saat 14:00’te gerçekleştirerek yolculuğa başladı. Yolcular, 15:00 sularında Erzurum Tren Garı'na ulaştı. Vali Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan yolculara, Erzurum'un yöresel ürünleri olan kadayıf dolması, demir tatlısı ve sıcak içecekler ikram edildi.

2025 Turizm Başkenti Hazırlıkları

Karşılamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla özel kostümler giymiş görevli personel, yolculara etkinlik takvimlerini içeren broşürler dağıttı. Yolcular, 4 saat kentte kalacak ve Erzurum’un tarihi yerlerini ziyaret etme fırsatına sahip olacaklar.

Misafirperverlik ve Gezinmemiz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Misafirlerimiz tarihi ve kültürel mekanlarımızı gezecekler, gastronomimizi ve mutfağımızı tadacaklar. Güzel anılarla onları buradan uğurlayacağız” dedi. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, bu yıl 60 sefer düzenlemeyi ve yaklaşık 12 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Yolcuların Yorumları

Yolculardan Betül Yeşiller, “Turistik Doğu Ekspresi bayadır hayalimizdi, her şey çok güzel gidiyor” diyerek memnuniyetini belirtti. Diğer yolcu Ender Yılmaz, “Erzurum'da çok güzel lezzetlerle karşılandık. Tarihi yerleri göreceğiz, çok keyifli bir tur oluyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu...

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu...

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
2
Maya Sandu, Moldova Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı
3
TÜRK-İŞ'ten Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Üzerine Önemli Açıklama
4
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan'daki Kıtlık İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı
5
İsrail'in Gazze'deki Sivil Savunma Hedefine Saldırısı: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
6
Samsun'da Kuryenin Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılaması Devam Ediyor
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasında Patlama: Ölüm Sayısı 11'e Düştü

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!