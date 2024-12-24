Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferinde Erzurum'a Ulaştı

Turistik Doğu Ekspresi Tarihi Seferine Başladı

Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkarak Kars'a doğru ilerleyen Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaşmayı başardı. Protokol üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan yolcular, şehirde unutulmaz anlar yaşayacak.

Protokol Karşılaması ve İkramlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, 2024-2025 sezonunun ilk seferini dün saat 14:00’te gerçekleştirerek yolculuğa başladı. Yolcular, 15:00 sularında Erzurum Tren Garı'na ulaştı. Vali Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan yolculara, Erzurum'un yöresel ürünleri olan kadayıf dolması, demir tatlısı ve sıcak içecekler ikram edildi.

2025 Turizm Başkenti Hazırlıkları

Karşılamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla özel kostümler giymiş görevli personel, yolculara etkinlik takvimlerini içeren broşürler dağıttı. Yolcular, 4 saat kentte kalacak ve Erzurum’un tarihi yerlerini ziyaret etme fırsatına sahip olacaklar.

Misafirperverlik ve Gezinmemiz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Misafirlerimiz tarihi ve kültürel mekanlarımızı gezecekler, gastronomimizi ve mutfağımızı tadacaklar. Güzel anılarla onları buradan uğurlayacağız” dedi. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, bu yıl 60 sefer düzenlemeyi ve yaklaşık 12 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

Yolcuların Yorumları

Yolculardan Betül Yeşiller, “Turistik Doğu Ekspresi bayadır hayalimizdi, her şey çok güzel gidiyor” diyerek memnuniyetini belirtti. Diğer yolcu Ender Yılmaz, “Erzurum'da çok güzel lezzetlerle karşılandık. Tarihi yerleri göreceğiz, çok keyifli bir tur oluyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.