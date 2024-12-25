Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferini Kars'a Gerçekleştirdi

Turistik Doğu Ekspresi İlk Seferine Çıktı

Tarihi Ankara Garı'ndan sezonun ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuk sonrası son durak Kars'a ulaştı.

Sefer Detayları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, 2024-2025 dönemi ilk seferini 23 Aralık saat 14.00'te Kars'a gerçekleştirmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan hareket etti.

Tren, Erzincan ve Erzurum duraklarının ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na vardı. Yolcular, gar önünde çiçeklerle karşılanarak Kars'ın yöresel ürünlerini tatma fırsatı buldu. Ayrıca Karslı aşıklar ve Kafkas Halk Oyunları ekibiyle de fotoğraf çektirdi.

Karşılamada Duygusal Anlar

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yanması ile karşılama etkinliği son buldu. Ancak, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üretilen fabrikadaki patlama nedeniyle etkinlikteki müzik ve gösteriler iptal edildi.

Vali Polat'tan Açıklama

Kars Valisi Ziya Polat, yaptığı konuşmada Turistik Doğu Ekspresi'nin gazi Kars'a geldiğini ve bunun büyük bir değer taşıdığını belirtti. Polat, "Kazalar olmadan bereketli bir sezon dilerim. Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ı turizm açısından önemli bir destinasyon haline getirdi." dedi.

Üzücü Olay ve Bağışlama

Vali Polat, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenler için dua ederek, patlama dolayısıyla treni müziksiz karşıladıklarını ifade etti.

TCDD'den Açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Akçay, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin yapıldığını belirterek, "Gelen yolcular, Kars'ın gastronomik lezzetlerini tatmanın yanında tarihi ve kültürel yerlerini de keşfedecekler." dedi.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.