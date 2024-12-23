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Turistik Doğu Ekspresi Sezonu Başladı: 10,500 Yolcuya Hizmet Verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonunu başlattı ve 60 seferle 10,500 yolcuya hizmet verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:18
Turistik Doğu Ekspresi Sezonu Başladı: 10,500 Yolcuya Hizmet Verilecek

Turistik Doğu Ekspresi Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni duyurdu. Dün düzenlenen "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"nde konuşan Uraloğlu, bu yeni sezonda toplamda 60 sefer gerçekleştirilerek yaklaşık 10,500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini belirtti.

Uraloğlu, 1949'dan beri faaliyette olan Doğu Ekspresi'nin, Türk kültür mirasının izinde bir yolculuk sunduğunu vurguladı. "Bu ekspres, Anadolu'nun kadim kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunan zaman yolculuğudur," dedi.

Doğu Ekspresi'nin Güzergahı ve Duruşları

Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında 1360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamlayarak büyük ilgi görmektedir. Bu seferde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde ise İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duracağını aktaran Uraloğlu, trenin eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunacağını ifade etti.

Erzurum ve Yeni Rotalar

Uraloğlu, Erzurum'un 2025'te önemli iki etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, Turistik Doğu Ekspresi'nin bu şehirde kısa bir mola vereceği için tren yolcularının aktivitelere katılabileceğini söyledi. Ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi'ne olan ilginin yoğun olduğunu, özellikle Ankara-Kars güzergahında bilet bulmakta zorluk yaşandığını ekledi.

Bakan, Turistik Doğu Ekspresi'nden sonra artan talep üzerine yeni rotalar oluşturduklarını da belirtti. Bunlar arasında Turistik Diyarbakır Ekspresi, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi, ve Ankara-Tatvan Turistik Ekspresi yer alıyor.

Yatırımlarla Geliştirilen Demiryolu Ağı

Uraloğlu, son 20 yılda demiryolu yatırımlarının artırılması sayesinde Türkiye'nin uluslararası turizm haritasında yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, "2002'de bu yana demir yollarına yapılan yatırımlar olmasaydı, bugün bu turistik trenlerden bahsetmek mümkün olmayacaktı," dedi. Ayrıca, 2028'e kadar demir yolu hat uzunluğunu 17,287 kilometre'ye, 2053'te ise 28,590 kilometre'ye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Uraloğlu, törenin ardından yolcularla sohbet edip, onlara hediyeler dağıttı ve ardından Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı.

Tarihi Ankara Garı'nda "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"...

Tarihi Ankara Garı'nda "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni" gerçekleştirildi.

Tarihi Ankara Garı'nda "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni"...

Tarihi Ankara Garı'nda "2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni" gerçekleştirildi.

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