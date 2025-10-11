Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Üçüncü Kez Geldi: Madenci Korosu Karşıladı

Ankara'dan gelen Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü kez Zonguldak'a ulaştı; 120 yerli ve yabancı turist Madenci Korosu tarafından karşılandı ve kentin kültürel rotalarını gezdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:41
Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Üçüncü Kez Geldi: Madenci Korosu Karşıladı

Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü seferinde Zonguldak'ta

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a ulaştı. Tren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda; Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlendi.

Madenci Korosu'ndan coşkulu karşılama

Zonguldak Tren Garı'nda trenden inen 120 yerli ve yabancı turisti Madenci Korosu karşıladı. Koro kısa bir konser verdi; turistler şarkılara eşlik edip dans ederek karşılamaya katıldı.

Gezilecek rotalar ve program

Turistler, karşılamanın ardından Gökgöl Mağarası, Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı. Tur kapsamında ayrıca Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da programda yer alıyor. Tur, "Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yetkililerden değerlendirme

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ilk iki seferin daha çok tanıtım odaklı olduğunu belirtti. Çetinkaya, üçüncü seferde tam doluluğa ulaşıldığını aktardı ve dördüncü sefer için beklentilerinin aynı olduğunu ifade etti. Çetinkaya, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin trenle farklı şekilde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Amacımız da zaten buydu." şeklinde konuştu.

Katılımcıların izlenimleri

Turistik Karaelmas Ekspresi turuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Şerife Tutku, Madenci Korosu'nu ve Zonguldak'ı çok beğendiğini belirterek, "Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Sosyal medyadan duyduk. Hemen gelmek istedik. Batı Karadeniz de sevdiğimiz bir bölgemiz." dedi.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a geldi. Trenle kente...

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a geldi. Trenle kente gelen yerli ve yabancı 120 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a geldi. Trenle kente...

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu
2
Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi: Mezunlar Sağlıkta Çözüm Üretiyor
3
Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı
4
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı
5
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar
6
Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı
7
Hizbullah'dan Net Uyarı: 'İç Savaşa Dönse Bile Silahlarımızı Bırakmayacağız'

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?