Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Üçüncü Kez Geldi: Madenci Korosu Karşıladı

Turistik Karaelmas Ekspresi üçüncü seferinde Zonguldak'ta

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, üçüncü kez Zonguldak'a ulaştı. Tren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda; Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlendi.

Madenci Korosu'ndan coşkulu karşılama

Zonguldak Tren Garı'nda trenden inen 120 yerli ve yabancı turisti Madenci Korosu karşıladı. Koro kısa bir konser verdi; turistler şarkılara eşlik edip dans ederek karşılamaya katıldı.

Gezilecek rotalar ve program

Turistler, karşılamanın ardından Gökgöl Mağarası, Üzülmez Kültür Vadisi, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı. Tur kapsamında ayrıca Filyos kıyıları, Yenice ormanları, Çankırı'daki Tuz Mağarası ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu da programda yer alıyor. Tur, "Batı Karadeniz'i Keşfet" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Yetkililerden değerlendirme

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, ilk iki seferin daha çok tanıtım odaklı olduğunu belirtti. Çetinkaya, üçüncü seferde tam doluluğa ulaşıldığını aktardı ve dördüncü sefer için beklentilerinin aynı olduğunu ifade etti. Çetinkaya, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin trenle farklı şekilde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Amacımız da zaten buydu." şeklinde konuştu.

Katılımcıların izlenimleri

Turistik Karaelmas Ekspresi turuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Şerife Tutku, Madenci Korosu'nu ve Zonguldak'ı çok beğendiğini belirterek, "Çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Sosyal medyadan duyduk. Hemen gelmek istedik. Batı Karadeniz de sevdiğimiz bir bölgemiz." dedi.

