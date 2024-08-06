Turistik Tatvan Treni İkinci Seferini Başlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan Tatvan'a 1262 kilometrelik güzergah için yola çıkan Turistik Tatvan Treni'nin ikinci seferine katkı sağlayacak önemli açıklamalarda bulundu.

Güzergah ve Duraklar

Uraloğlu, "Bu trenimiz gidiş istikametinde Elazığ'da, dönüş istikametinde ise Sivas'ta mola vererek turistik ve ticari destinasyonlara katkıda bulunacak." dedi. Ankara Garı'nda gerçekleştirilen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde konuşan Uraloğlu, seferlerin genişletileceğini de duyurdu.

Doğu Ekspresi ve Yeni Seferler

Uraloğlu, geçmişte Doğu Ekspresi ile başlayan turistik tren seferlerinin, sanatçılar ve gezginler tarafından yoğun ilgi gördüğüne değindi. Ayrıca, Bitlis ve Diyarbakır'dan gelen talepler doğrultusunda, 2024'te Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan seferlerinin rotalara ekleneceğini söyledi.

Keyifli Bir Yolculuk

Uraloğlu, "Ankara'dan Tatvan'a yapılan yolculuk, toplamda 28 saat sürecek. Bu süre içinde Elazığ ve Sivas'ta mola vererek çeşitli güzellikleri keşfetme fırsatı bulacağız." şeklinde konuştu.

Geçmişten Günümüze

AK Parti hükümetlerinin, son 22 yılda demir yolu alanında 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, yüksek hızlı demir yolu projeleri hakkında da bilgi verdi. Özellikle, İstanbul-Sofya arasında devam eden yolcu trenine dikkat çekerek, uluslararası seferlerin artacağına dair umutlarını ifade etti.

Katılımcılar ve Tören

Açılış törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın gibi önemli isimler de katıldı. Uraloğlu, projenin hayırlı olmasını dileyerek yolcularıyla sohbet ederek treni uğurladı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.