Turizm iç pazarında 'Kurban Bayramı' coşkusu!

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı'nın 9 gün uzatılmasıyla iç turizmde seçim sonrası ivme arttı. Bu dönemde 1,5 ila 2 milyon kişinin tatilde olması bekleniyor ve bu da geçen yıla göre rezervasyonlarda %30'luk bir artış anlamına geliyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatillerde 4 ve 5 gecelik paketlere talebin artacağını belirterek, "Tatillerde 1,5-2 milyon kişi yurt içinde seyahat edecek. Kıyı destinasyonlarına ve yurt içi kültür turlarına artan bir ilgi var. Ancak yurtdışında vizesiz seyahate izin veren ülkelere büyük bir talep bulunuyor" dedi.

YÜZDE 100 DOLACAK

Antalya'da 300 bin yerli turist hareketi olması beklenirken bu sayının otellerin %100'ünü doldurması bekleniyor.





Akdeniz Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı olarak bir açıklama yapan Kaan Kavaloğlu, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini misafirperverlik açısından memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Otellerde 4 veya 5 gün konaklama olacak. Bu çok olumlu. bizim için tatilin erken duyurulması. "Bayramda yüzde 100 kapasitede olacağız. Sadece Kurban Bayramı'nda yerli turist sayısının 250-300 bin kişi arasında Antalya'ya taşınacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

VİZESİZ SEYAHATLERE TALEP ARTTI

Jolly's Satış ve Pazarlama Sorumlu Başkan yardımısı Ahmet Burçin Baysak, tatil sezonunun 9 güne uzamasıyla birlikte ortalama tatil süresinin 3,5'ten 5,5'e çıktığını ifade etti. Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin Ege Denizi ve Akdeniz'i daha çok tercih ettiğini kaydeden Baysak, "Yurt dışında Mısır'ın Şarm El-Şeyh'i, Lübnan'ın Beyrut'u, Bakü'nün Bakü gibi vizesiz destinasyonlara talep artıyor. Azerbaycan hemen başladı. Vize turlarında Yunanistan, İtalya, Fransa" Strasbourg ve Colmar, Almanya ve aynı zamanda Romanya ile Bükreş'te öne çıkıyor. Kültür turları için kısa süreli turlar revaçta" dedi.