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Turizm Sektöründe Nitelikli İnsan Kaynağı Yetişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında turizm sektörüne yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:43
Turizm Sektöründe Nitelikli İnsan Kaynağı Yetişiyor

Turizm Sektöründe Nitelikli İnsan Kaynağı İçin İşbirliği Protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan işbirliği protokolü ile turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Protokol, turizm fakültelerini kapsayarak, geleceğin turizm profesyonellerinin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Protokol İmza Töreni

YÖK Beyaz Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, protokolün önemine değinerek, "Turizm fakültelerinden mezun olan öğrencilerin geleceğin genel müdür yardımcıları ve genel müdürleri olması gerektiğini" belirtti. Türkiye'nin turizmdeki başarısını vurgulayan Ersoy, "Bu protokolle, geleceğin turizm kurmaylarını yetiştirme şansı yakalayacağız," dedi.

Ekonomik ve Kültürel Katkı

YÖK Başkanı Özvar, imzalanan protokolün sadece yükseköğretim kurumları ve turizm sektörü için değil, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalkınması açısından da kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu işbirliği, eğitimle sektör arasındaki bağlantıyı güçlendirme fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Yenilikçilik ve Mükemmeliyet

Özvar, protokol kapsamındaki turizm işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları programlarının pilot üniversitelerde eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekillendirileceğini belirtti. Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi üniversitelerin projeye dahil edildiğini aktardı. Özvar, bu üniversitelere ilerleyen dönemde yenilerinin katılacağını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, turizm sektöründe nitelikli...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla turizm fakültelerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. YÖK Beyaz Salonu'ndaki törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (solda) ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, turizm sektöründe nitelikli...

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, turizm sektöründe nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amacıyla turizm fakültelerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. YÖK Beyaz Salonu'ndaki törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar (solda) ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) katıldı.

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