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Turizmde Süper Lig: Türkiye'nin Hedefleri ve Projeleri

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin turizmde büyüme hedeflerini ve projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 21:50
Turizmde Süper Lig: Türkiye'nin Hedefleri ve Projeleri

Kültür ve Turizm Bakanı'nın Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir programda Türkiye'nin turizmdeki konumunu değerlendirerek, "Artık süper ligdeyiz" ifadelerini kullandı.

2023 Hedefleri

Ersoy, Türkiye'nin geçen yılki dünya turizm sıralamasındaki konumunun beşinci olduğunu, bu yıl dördüncü sırada tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. 2023 yılı sonunda 60 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini kaydetti.

ABD'den Gelen Turist Sayısındaki Artış

ABD'den gelen turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçeceğini ifade eden Ersoy, "Geçen sene 1 milyonu aşkın turist geldi. Bu yıl bu rakamda önemli bir artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tanıtım Faaliyetleri

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarıyla bu yıl 38 ülkede tanıtım yapıldığını aktaran Ersoy, 39 farklı ülkeden tur operatörleriyle 179 kampanya gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni Hedefler ve Yatırımlar

Sektörde daha fazla büyüme hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Gelecek yıl 64 milyar dolar hedefine ulaşmayı istiyoruz" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin kültürel varlıkları ile turizm açısından benzersiz bir konumda bulunduğunu da vurguladı.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı Projeleri

Bakan Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerine ilişkin detayları paylaştı. Her iki alanın da kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde düzenleneceğini belirtti. Ersoy, "Sirkeci Garı, Avrupa'ya ilk giden işçilerimizin çıkış noktasıdır. Burada bir Göç Müzesi de yer alacak" dedi.

Arkeolojik Kazılar ve Yeni Projeler

Ayrıca Ersoy, yürütülen arkeolojik kazıların 12 aya yayıldığını ve birçok önemli eserin ortaya çıktığını ifade etti. Bu çalışmalarla birlikte, Türkiye'nin turizm ve kültürel miras alanındaki gücünün artacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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