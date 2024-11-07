Türk-AB İlişkileri: Marta Kos'un Mesajları

Marta Kos'tan Türkiye Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyeliğine aday gösterilen Sloven diplomat Marta Kos, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, Türkiye ile etkileşimlerini sürdüreceğini duyurdu. Ancak bu süreçte Kıbrıs meselelerinin olumlu sonuçlanmasının önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Sorununun Önemi

Kos, Türkiye'nin AB adaylığına dair Kıbrıs'taki durumun Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreçle çözülmesinin öncelikli hedef olduğunu belirtti. "Bu durum, AB-Türkiye ilişkilerinin gelecekteki hızını belirleyecektir," ifadelerini kullandı.

Değerler ve İşbirliği

Kos, işbirliğinin yalnızca ekonomik uyum veya coğrafi yakınlık ile sınırlı olmaması gerektiğine, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin her zaman savunulması gerektiğine dikkat çekti. "Aday ülkelere ilkelerimizin müzakere edilemez olduğunu hatırlatacağım," dedi.

Genişleme Süreci ve Diğer Ülkeler

Ayrıca, Kos, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin AB üyeliği hedeflerine destek vereceğine dair taahhütlerini yineleyerek, Batı Balkan ülkeleriyle de 'somut sonuçlar' elde etme isteğini vurguladı.

Türkiye ile İlişkiler

Kos, Türkiye ile müzakere sürecinin 2018'de durdurulduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs sorununda gelişme görmezsek daha fazla ilerleme olmayacak," şeklinde net bir mesaj verdi. Bu durumu, gümrük birliği güncellemeleri ve vize serbestisi gibi konularla da ilişkilendirdi.