Türk Aktivist Eygi'nin Ölümü: Otopsi Raporu Ortaya Çıkardı

Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü Kanıtlandı

Nablus Valisi Gassan Daglas, Türk insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatını kaybettiği olayın detaylarını paylaştı. Yapılan otopsi, Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu ortaya koydu.

Otopsi Detayları

Vali Daglas, otopsinin Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini ve rapor sonucunun Eygi'nin başından vurularak öldüğünü belirttiğini açıkladı. Daglas, otopsiyle ilgili başka bilgiler vermedi.

Olayın Arka Planı

Filistin topraklarında gerçekleşen barışçıl bir gösteride, İsrail askerleri ateş açarak aktivist Eygi'yi vurdu. ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, Filistin halkına destek vermek için bu gösteriye katılmıştı. Ağır yaralanan Eygi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Uluslararası Dayanışma Hareketi

Eygi, Filistinlilerin haklarını korumak için barışçıl yöntemler benimseyen Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü. Daha önceki dönemlerde de benzer bir olayda ABD vatandaşı Rachel Corrie, İsrail buldozeri tarafından öldürülmüştü.

Resmi Tepkiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin ölümünü lanetlemiş ve İsrail'in bu eylemlerinin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için mücadele edileceğini vurgulamıştır.