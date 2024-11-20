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Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı Gaziantep'te Gerçekleştirildi

Gaziantep'te düzenlenen konferansta, Türkiye-Almanya işbirliği ile deprem sonrası süreçler ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:53
Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı Gaziantep'te Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Türk-Alman İşbirliği Konferansı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ev sahipliğinde, "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" düzenlendi. Konferansa katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş birer afet olduğunu vurguladı.

Vali Çeber'den Önemli Mesajlar

Çeber, bu tür olağanüstü durumların sadece yaşanılan ülkeyi değil, tüm dünya insanlığını etkileyen bir sınav olduğunu belirtti. "Türkiye'de bu sınavı dostlarımızla beraber geçtiğimiz için gururluyuz" diyen Çeber, şu ifadeleri kullandı: "130 bininci afet konutunu teslim etmiş bir devlet ve millet olarak, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekte haklıyız." Ayrıca, deprem sonrası kaldırılan enkazın, Avrupa'nın birçok ülkesinin yüzölçümünden daha büyük olduğunu hatırlatarak, Almanya'ya teşekkür etti.

Almanya'nın Türkiye’ye Desteği

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, depremin hemen ardından Türk halkını desteklemek için gelen Alman arama kurtarma ekipleri ile el birliğiyle gerçekleştirilen yardımların altını çizdi. Sorg, "Alman ordusu 250 milyon avro yardımda bulundu" diyerek, yardımların halen devam ettiğine dikkat çekti.

Vize Sorununa Dikkat Çekildi

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise Türkiye'deki Alman firmaları ile Almanya'daki Türk firmalarının yatırımlarıyla gurur duyduklarını ancak vize sorunlarının işbirliğini zedelediğini belirtti. Gaziantepli iş insanlarının Almanya'daki iş görüşmeleri veya fuarlara katılımının iki ülkenin de sorunu olduğunu ifade etti.

Girişimcilik ve İyileşme Beklentileri

Konferans, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Kurulu İcra Direktörü Gülbin Şahinbeyoğlu'nun moderatörlüğünde "Türkiye'nin Ekonomik Görünümü: Deprem Sonrasında İyileşme Beklentileri" başlıklı bir sunum ile devam etti. Ayrıca, "Deprem Sonrası Yönetim ve Kriz Önlemede İlgili Aktörler" konulu bir fikir alışverişi yapıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma...

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansa Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol 4), Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg (sol 3) katıldı.

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma...

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ev sahipliğinde "Türk-Alman Deprem Bölgesi Yeniden Yapılandırma Konferansı" gerçekleştirildi. Konferansa Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sol 4), Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg (sol 3) katıldı.

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