Türk-Amerikan Toplumundan Netflix'e Famagusta Tepkisi

Türk-Amerikan Toplumunun Tepkisi

ABD'deki Türk-Amerikan toplumu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi iş birliğiyle çekilen Famagusta isimli dizinin Netflix'te gösterileceği haberine büyük bir tepki gösterdi.

Dizinin İçeriği Hakkında Eleştiriler

Famagusta dizisinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazi Mağusa kentindeki olayları ele alarak tarihi gerçeklerle örtüşmediği belirtildi. Türk-Amerikan toplumu, bu dizinin yayınlanmasını protesto etmek için platform yöneticileriyle bağlantı kurdu.

TASFO Açıklamaları

Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netflix'i, Kıbrıs adasında terör örgütü EOKA tarafından katledilen Türkleri yok sayarak Türk ordusunu işgalci gösteren Famagusta dizisini yayımlama kararından dolayı kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Özonur, Netflix'in geçmişte de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef aldığını hatırlattı.

Toplumu Protestoya Çağırdı

Özonur, "Unutmayın, hadsizlere anında tepki vermeyenler, ileride karşılarında zorbaları görürler." ifadesiyle Türk-Amerikan toplumunu Netflix'in bu tutumuna karşı protesto etmeye davet etti.

Endişeler Mektup ile İletildi

Toplumun önemli bir aktivisti olan İbrahim Kurtuluş, dizinin duyurulması üzerine California'daki Netflix merkezine mektup yazarak endişelerini dile getirdi. Mektubunda, "NASDAQ borsasında listelenen bir firma olarak Netflix, hassas ve tarihi konularda içerik paylaşımında dikkatli olmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Tarihi Mektuplar ve Acılar

Kurtuluş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yasal bir çıkarım olduğunu ve 1974'te Türkiye'nin bu hakkı, İngiltere ve Yunanistan ile 1960'da imzalanan anlaşmayla kazandığını vurguladı. Kurtuluş, "Bu müdahale, filmde ima edildiği gibi bir işgal değil, Kıbrıslı Türklerin karşılaştığı yakın bir tehdide yanıt durumudur." dedi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Dizinin yönetmeni Andreas Georgiou, dizinin yayın tarihini 20 Eylül'de duyurdu. Tarihin, Türklerin Anadolu'ya girişini simgeleyen Malazgirt Zaferi ile Yunan ordusunun Büyük Taarruz sırasındaki geri çekilmesiyle örtüşmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Sonuç

Famagusta, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı'na denk gelen bir yapım olup daha önce Yunanistan'daki bir televizyon kanalında yayınlanmıştı; Türkiye'nin adadaki Türklere yardım için 1974'te gerçekleştirdiği harekatı yanlış bir perspektifle medyaya taşıyor.