Türk Araştırmacılardan Devrim Niteliğinde Çip Geliştirme Projesi

Devrim Niteliğinde Bir Proje

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi, deney hayvanlarının yerini alacak çip geliştirme amacıyla Avrupa Birliği'nin 'Ufuk Avrupa' programı kapsamındaki 'Çip Üstü Organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)' projesine liderlik ediyor.Akademik İş Birliği

ODTÜ MEMS Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Külah, projenin Belçika'dan IMEC, Almanya'dan Freiburg Üniversitesi ve Hollanda'dan Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ile yürütüldüğünü belirtti. Külah, çip-yüzeyli organ sistemleri alanında bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflediklerini ifade etti.Çip Üstü Bağırsak Platformu

Külah, proje kapsamında çip üzerinde bir bağırsak modelinin oluşturulacağını ve ilaçların etkinliğinin test edileceğini söyledi. Bu çiplerin, belirli ilaçların vücut dışında etkin bir şekilde test edilmesini sağladığını vurguladı.

Projenin temel amaçlarından birinin hayvan deneylerinin azaltılması olduğunu belirten Külah, çiplerin sayesinde birçok testin denek hayvanları kullanılmadan gerçekleştirilebileceğini kaydetti.Global İhtiyaç

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ender Yıldırım, çip üstü organ sistemlerinin sensörlerle entegre edilerek ilaçların daha hassas bir şekilde test edilmesini sağlayacaklarını açıkladı. Yıldırım, çiplerin içinde organ fonksiyonlarının benzetimini yaparak ilaçların etkilerinin incelenebileceğini belirtti.

Projenin sonunda dünyada ilaç geliştirme süreçlerinin köklü bir değişime uğrayabileceğini belirten Yıldırım, çip üstü bağırsak platformunun ilaç emilimini gerçek zamanlı olarak ölçme imkanı sunduğunu ifade etti. Avrupa Çip Üstü Organ Topluluğu’na dahil olduklarını da vurgulayan Yıldırım, Türkiye'de bu alanda bir mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.

Avrupa Birliğinin "Ufuk Avrupa" programı kapsamında desteklenen "Çip üstü organ Sistemleri Odaklı Stratejik Ortaklık (OrChESTRA)" projesinde, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS) Merkezi liderliğinde 3 ülkeden ortak kuruluşlarla birlikte ilaç araştırmalarında kullanılacak ve deney hayvanlarının yerini alacak çipler geliştirilmek üzere çalışmalara başlandı.