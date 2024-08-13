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Türk Askeri, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Zirvede

TSK, Avrupa'nın en prestijli keskin nişancı timi yarışmasında birinci ve ikinci olarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:26
Türk Askeri, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Zirvede

TSK, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Birinci Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Almanya'da gerçekleştirilen "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda dikkat çekici bir başarı göstererek birincilik ve ikincilik elde etti.

Yarışma Detayları

Bu yıl düzenlenen yarışma, ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Hohenfels Eğitim Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya'nın da aralarında bulunduğu 19 ülke katıldı.

Türk Timlerinin Başarısı

Bu yıl 19 ülkeden toplam 36 takımın yer aldığı yarışmada, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı temsil etti. Yarışmaya Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda katılan her iki Türk timi, üstün başarılar gösterdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci olarak yarışmayı tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan temsil edilen tim ikinci oldu.

Türk Askerine Teşekkür

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile Türk askerinin ve Türk milletinin onurunu bir kez daha tüm dünyaya gösteren kahraman Mehmetçikler vurgulandı. Açıklamada, "Kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, asil milletimiz adına her birini gururla selamlıyoruz" ifadesine yer verildi.

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