Türk Askeri Kosova-Sırbistan Sınırında Güvenlik Sağlıyor

Kosova'daki Türk Askeri Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) çerçevesinde görev yapan Türk askerleri, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye etkinliklerini sürdürüyor.

Devriye Faaliyetlerinin Amaçları

KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan son fotoğraflarda, Türk askerlerinin Kosova ile Sırbistan sınırındaki devriye faaliyetlerinin, bölgede yaşayan tüm topluluklar için kalıcı güvenliğin temin edilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla düzenli olarak yürütüldüğü vurgulandı.

Tansiyon Artışı ve KFOR'un Tepkisi

Kosova'nın kuzeyinde, 2023'ün Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan gerginliklerde KFOR'dan onlarca asker yaralandı. Gerginliğin tavan yaptığı nokta ise 24 Eylül 2023'te meydana geldi. Banjska köyünde, Sırbistan'dan ülkeye giren silahlı Sırp grubu, Kosova polisinin hedefi haline gelerek çatışmalara yol açtı. Bu çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan hayatını kaybetti.

KFOR, bu saldırının akabinde bölgedeki varlığını artırmaya ve devriye faaliyetlerini sıkılaştırmaya karar verdi.

KFOR'un Yapısı ve Türk Birliği

Bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, 28 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel görev yapıyor. Bu ülkeler arasında 23 NATO üyesi ve 5 NATO üyesi olmayan ülke bulunuyor.

Türk askeri, 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde Kosova'da görev almakta olup, Türkiye, KFOR komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetleri sürüyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askerinin, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetleri sürüyor.