Türk Askerleri Kosovalı Askerlere Sarp Silah Sistemi Eğitimi Verdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü ve Eğitim Süreci

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine Sarp Silah Sistemi'nin güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verdi.

Eğitim Detayları

FSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ASELSAN tarafından üretilen bu sistemin güvenli ve etkin kullanımına dair Türk askerleri tarafından gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimlerin detaylarına yer verildi. Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri eğitmenlerinin, FSK askerlerinin mesleki kapasitesinin geliştirilmesine değerli katkılarda bulunduğu vurgulandı.

FSK'nın Dönüşüm Süreci

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009 yılında kurulan FSK'nın, 2018’de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetler haline dönüşme süreci başlatıldı. Bu sürecin tamamlanmasının yaklaşık 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Türk Askerinin Katkısı

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nın silahlı kuvvetlere dönüşüm sürecine çeşitli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk yapımı ürün bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "Sarp Silah Sistemi"nin güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "Sarp Silah Sistemi"nin güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.