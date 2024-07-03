Türk Askerlerine Afrin'de Saldırı! Çarpıcı görüntüleri BBC yayınladı...

Suriye'de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar uluslararası alanda büyük tepki çekerken, İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşu BBC, olayları belgeleyen video görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler, Suriyelilerin Türk askerlerine ateş açtığı ve askeri üsse saldırdığı anları gözler önüne seriyor.

AFRİN'DE GERİLİM TIRMANIYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Afrin'deki gerilimi artıran olayların görüntülerini dünyayla paylaştı. Kayseri, Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul'da Suriyelilere karşı yapılan protestolar sürerken, Suriyelilerin Afrin'de Türk askerlerine ve askeri araçlara yönelik saldırıları da belgelenmiş oldu. Pazartesi gecesi Türkiye, bazı kritik sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Bu kararın hemen ardından, Reuters da Afrin'deki şiddetli çatışmaların haberini geçti.





BBC'nin yayınladığı görüntülerde, Suriyeli grupların ağır silahlarla Türkiye'ye ait askeri araçlara saldırdığı görülüyor. Bir başka videoda ise, bir kamyonete zarar verdikleri anlar yer alıyor. Bölgede zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı ve Türkiye'nin askeri üslerinden birine saldırı girişiminde bulunulduğu anlar BBC tarafından kamuoyuna duyuruldu.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşerek ilişkileri düzeltme yönünde adımlar atılabileceğini belirtmişti. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler, 2011 yılında kopmuştu ve o tarihten bu yana iki ülke arasında büyük gerilimler yaşandı. Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin bulunması, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini doğrudan etkiliyor.