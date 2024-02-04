Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu yeniden ertelendi: İşte nedeni!

Florida kıyılarına iniş yapması planlanan Dragon kapsülü, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle geri dönmekten vazgeçti. Kapsülün Dünya'ya dönüşü için yeni bir tarih belirlendi. En yakın ihtimalle 6 Şubat Salı günü kapsül Dünya'ya doğru yola çıkacak.

Uzay İstasyonu'ndan ayrılmak için hava koşullarını takip eden SpaceX, Salı günü durumun elverişli olması halinde Gezeravcı ve diğer 3 astronotu Dünya'ya geri gönderecek. Gezeravcı ve arkadaşları, eve dönmek için yaklaşık 20 saat sürecek bir yolculuğa çıkacak.