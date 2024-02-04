Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu yeniden ertelendi: İşte nedeni!

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya'ya dönmek üzere hazırlanan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğu ikinci defa ertelendi. Gezeravcı'nın ne zaman döneceği henüz belli değil.

Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu yeniden ertelendi: İşte nedeni!
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Florida kıyılarına iniş yapması planlanan Dragon kapsülü, hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle geri dönmekten vazgeçti. Kapsülün Dünya'ya dönüşü için yeni bir tarih belirlendi. En yakın ihtimalle 6 Şubat Salı günü kapsül Dünya'ya doğru yola çıkacak.

Uzay İstasyonu'ndan ayrılmak için hava koşullarını takip eden SpaceX, Salı günü durumun elverişli olması halinde Gezeravcı ve diğer 3 astronotu Dünya'ya geri gönderecek. Gezeravcı ve arkadaşları, eve dönmek için yaklaşık 20 saat sürecek bir yolculuğa çıkacak.

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