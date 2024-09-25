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Türk Balıkçı Teknesi Yunan Tacizine Uğradı

Bodrum açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları, Türk balıkçı teknesini havaya ateş ederek taciz etti. Olay sonrasında bölgeden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:21
Türk Balıkçı Teknesi Yunan Tacizine Uğradı

Bodrum Açıklarında Gerilim

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından taciz edildi. İçişleri Bakanlığı'nın Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu durumu duyurdu.

Olayın Gelişimi

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, "Barbaros-4" isimli Türk bayraklı balık avlama teknesine havaya ateş açarak rahatsızlık verdi. İlgili komutanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, bu durumun hemen ardından bölgedeki bir sahil güvenlik gemisi ve botunun olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Önleme Manevraları ve Sonuçları

Sahil güvenlik ekipleri, Yunan sahil güvenlik unsurlarını orta hat üzerinde gerçekleştirilen önleme manevralarıyla bölgeden uzaklaştırmayı başardı. Yapılan incelemelere göre, Türk balıkçı teknesinde herhangi bir hasar tespit edilmediği ve balıkçının güvenli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na ulaştığı bildirildi.

Bu olay, Ege Denizi'ndeki gerginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi ve uluslararası sulardaki güvenliğin önemini vurguladı.

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