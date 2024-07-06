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Türk bayrağına saldırıda bulunanlar MİT operasyonuyla yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü başarılı operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 00:02
Türk bayrağına saldırıda bulunanlar MİT operasyonuyla yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyon gerçekleştiren şüpheliler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başarılı operasyonu ile yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olayların ardından, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı. Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldırıda bulunan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan şüphelilerin yakalanması için MİT, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile emniyet güçleri ortak çalışma başlattı.

MİT tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldırıda bulunan 17 yaşındaki bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs, Türk bayrağı önünde özür dileyerek bayrağı öptü ve "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum" ifadelerini kullandı

terörist

TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİLER

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik provokasyonlarda yer alan iki şüpheli, verdikleri ifadede Türkiye'den ve Türk halkından özür diledi. Yakalanan şüphelilerden biri, ifadesinde, "Ben ve kardeşim Kayseri'de yaşanan olaylardan dolayı etkilenerek bu yanlışı yaptık, maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile hem dini hem de ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyorum" dedi.

Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti dahil birçok kurumun kendileriyle iletişime geçerek hatalı olduklarını belirttiklerini anlattı. Bu özürlerin, olayların bir daha yaşanmaması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLİYORUM

Bölgede Türk bayrağını indirdiği tespit edilen bir şüpheli daha yakalandı. Şüpheli Ahmed Nana, ifadesinde bazı kesimlerin provokasyonu ile sosyal medya mecralarının baskısından etkilenerek yanlış yaptığını belirtti. Nana, "Onu dalgalandığı yerden indirdim. Bu bayrak Türkiye devleti ile Türk halkının ve Türkiye ile özgür Suriye halkının ortak düşmanlara karşı verdiği mücadelede şehit düşenlerin kefeni haline gelmiş bir semboldür. Sorumsuzca sergilediğim bu davranıştan ötürü tüm kalbimle özür diliyorum. Ayrıca bu bayrağı dik tutan ve yere düşürmeyen ecdadımdan da özür diliyorum. İslam kardeşliği ve aramızdaki ortak tarih adına bu davranışımı affetmenizi diliyorum" dedi.

terörist

Nana, bu fitneye düştüğü için Türk halkından özür dileyerek Türk bayrağını öptü. Bu samimi özürler, bölgedeki tansiyonu düşürmeye ve provokasyonların önüne geçmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Türk güvenlik güçleri, provokasyonlara karşı kararlılıkla hareket ederek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile emniyet güçleri, bölgede güvenliği sağlamak ve provokasyonları önlemek için koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu operasyon, Türk güvenlik güçlerinin bölgedeki istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

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