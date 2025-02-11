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Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı: 9. Ulusal Bilim Seferi Başladı

Türk bilim ekibi, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında King George Adası'na ulaştı. Bilimsel projeler için hazırlıklar başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:13
Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı: 9. Ulusal Bilim Seferi Başladı

Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı

Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, Antarktika'nın büyük potansiyel arz eden bir kıta olduğunu belirtti. "Hem bilimsel hem de doğal kaynaklar açısından Türkiye'nin burada ayak izinin bulunması çok önemli" dedi.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirildi. İstanbul'dan hareket eden Türk ekibi, 60 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika'daki King George Adası

Uzun Yolculuğun Ardından Bilimsel Araştırmalar Başlıyor

Ekip, İstanbul Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla uğurlandı. 20 kişilik bilim ekibi, 2,5 gün süren seyahat sonrası ada yakınlarındaki Şili bayraklı Betanzos isimli gemiye ulaştı ve burada toplu fotoğraf çektirdi. Bilimsel çalışmalar için yaklaşık 14 bin kilometre yol kat eden ekip, Dismal Adası ve Türk bilimsel araştırma kampı bulunan Horseshoe Adası'na geçmeyi planlıyor.

Ekip, Antarktika'da yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziki bilimler ve yer bilimleri gibi alanlarda toplam 19 ayrı proje gerçekleştirecek.

Büyükelçi Kızıltan: Bilimsel İşbirliği Çok Önemli

Büyükelçi Kızıltan, Türk bilim heyetini karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "Antarktika, Türkiye'nin bilimsel kapasitesini gösterme imkanı sunuyor" dedi. Şili makamlarına destekleri için teşekkür eden Kızıltan, Türkiye ile Şili arasındaki bilimsel işbirliğinin önemini vurguladı.

Doğayı Koruma Amaçlı Tedbirler Alınıyor

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, kıtanın flora ve faunasının korunması için özel tedbirler alındığını belirtti. Ekip, kıtaya inmeden önce eşyalarının dezenfekte edilmesini sağladı.

Ekip lider yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz ise, uzun seyahatler sonucunda Antarktika'ya ulaştıklarını ve taşıdıkları her eşyanın dezenfekte edildiğini ifade etti. Bu uygulamanın, kıtaya yabancı canlı türlerinin taşınmasını önleme amacı taşıdığını açıkladı.

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