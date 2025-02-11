Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı: 9. Ulusal Bilim Seferi Başladı

Türk Bilim Ekibi Antarktika'ya Ulaştı

Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan, Antarktika'nın büyük potansiyel arz eden bir kıta olduğunu belirtti. "Hem bilimsel hem de doğal kaynaklar açısından Türkiye'nin burada ayak izinin bulunması çok önemli" dedi.