Türk Böbrek Vakfı'ndan Çocuklar için Sağlıklı Beslenme Çantası İpuçları

Türk Böbrek Vakfı'ndan Sağlıklı Beslenme Çantası Tavsiyesi

Türk Böbrek Vakfı, okula başlayacak çocukların beslenme çantalarında sağlıklı gıdalara yer verilmesi gerektiğini vurguladı. 2024-2025 eğitim yılına giriş öncesi ailelerin hazırlıklarını hızlandırdığı belirtilirken, beslenme sağlığının da eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Çocukların Sağlığını Korumak İçin Doğru Besin Seçimleri

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, çocukların okuldaki sağlıklı beslenme alışkanlıklarını pekiştirmek için ailelerin özen göstermesi gerektiğini belirtti. Erk, “Beslenme çantaları, yeni neslin sağlıklı gelişimi için büyük bir güçtür. Bu çantalarla sağlıklı alışkanlıkları oturtmalı ve obezite gibi sağlık sorunlarının önüne geçmeliyiz,” dedi.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın'ın Önerileri

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, öğrencilerin gün boyu ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bir kısmının beslenme çantalarından karşılanabileceğini belirtti ve beslenme çantasının içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tam tahıllı sandviçler, taze meyveler, yoğurt ve kuruyemiş gibi sağlıklı seçenekler çocukların ders başarılarını ve fiziksel performanslarını artıracaktır.”

Aydın, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlığının evde başlaması gerektiğini de vurguladı. Ailelerin,0403 birlikte dengeli bir kahvaltı ile çocuklarını desteklemeleri gerektiğini ifade etti ve eğer bu alışkanlık evden başlarsa, okulda da devam edeceğini söyledi.