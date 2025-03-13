Türk Büyükelçiliğinde Müslüman Federasyon Temsilcileriyle İftar

Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Müslüman federasyon temsilcileriyle iftarda bir araya gelerek Türkiye-Rusya işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:32
Türk Büyükelçiliğinde Müslüman Federasyon Temsilcileriyle İftar

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu'ndaki Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı federe bölgelerin temsilcileriyle özel bir iftar etkinliği düzenledi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen iftara, Tataristan Temsilcisi Emil Fayzullin, Fannur Garifullin, Başkurdistan Temsilcisi Rişat Halikov, Dağıstan Temsilcisi Hacımurat Kaljaev, Çeçenistan Temsilcisi Adlan Batışev, İnguşetya Temsilcisi Movlathan Barieva, Adıgey Temsilcisi Fatima Romanova, Rusya Hac Misyonu Temsilcisi Hizbullah Asuev ve Rus-Türk İş Konseyi Temsilcisi Ahmet Palankoev katıldı.

İftar sırasında, Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Rusya arasında zengin tarihi ve kültürel bağların altını çizen bu buluşma, dostluk ve işbirliğini pekiştirme amacı taşıyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu'ndaki Müslüman nüfusun çoğunlukta...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu'ndaki Müslüman nüfusun çoğunlukta yaşadığı federe bölgelerin temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda düzenlenen iftara, Tataristan Temsilcisi Emil Fayzullin ile Fannur Garifullin, Başkurdistan Temsilcisi Rişat Halikov, Dağıstan Temsilcisi Hacımurat Kaljaev, Çeçenistan Temsilcisi Adlan Batışev, İnguşetya Temsilcisi Movlathan Barieva, Adıgey Temsilcisi Fatima Romanova, Rusya Hac Misyonu Temsilcisi Hizbullah Asuev ve Rus-Türk İş Konseyi Temsilcisi Ahmet Palankoev katıldı.

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