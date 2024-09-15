Türk Çin Derneği 'İpek Yolu Mektup Yarışması'nı Duyurdu

İstanbul'da düzenlenen İpek Yolu Mektup Yarışması başvuruları başladı. Kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:00
Türk Çin Derneği 'İpek Yolu Mektup Yarışması'nı Duyurdu

Türk Çin Derneği'nin İpek Yolu Mektup Yarışması Başladı

Türk Çin Kültür Derneği, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte, Türkiye ve Çin arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirmek amacıyla "İpek Yolu Mektup Yarışması"nı başlattı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışma, 9 Eylül tarihinde başvurularını kabul etmeye başladı.

Kültürlerarası İletişime Fırsat

Dernekten yapılan açıklamada, mektup yarışması ile Çince öğrenen Türkler ve Türkçe öğrenen Çinliler arasında bir iletişim platformu oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu bağlamda, gençlerin iki ülkenin kültürlerini daha iyi tanımaları ve aralarında dostluk köprüleri kurmaları amaçlanıyor.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılımda yaş sınırlaması bulunmazken, Türk katılımcıların yeterli düzeyde Çince bilgisine, Çinli katılımcıların ise yeterli düzeyde Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Yarışma 2-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 14 Ekim tarihinde açıklanacak.

Bu yarışma ile yalnızca ödüller kazanmak değil, aynı zamanda iki ülke arasında kültürel bir diyalog ve etkileşim ortamı oluşturmak da hedefleniyor.

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