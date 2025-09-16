Türk Çorapları Avrupa'nın Gözdesi: 2020-2024'te 6,1 Milyar Dolar İhracat

SEDA TOLMAÇ - Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda toplam 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı yaparken, talebin büyük kısmı Avrupa ülkelerinden geldi.

Küresel ve yerel sektör görünümü

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel hazır giyim sektörünün toplam değeri geçen yıl 1,7 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, sektörün 2029 yılına kadar 2,04 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de ise sektör 2023 yılında 24,1 milyar dolarlık üretim değeri ile Batı Avrupa toplamının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi. Türkiye, 2021 yılında hazır giyim sektöründe dünyanın en çok ihracat yapan 6'ncı ülkesi oldu.

Çorap ticaretinde dış ticaret fazlası

Türkiye'nin öne çıkan ihracat kalemlerinden biri olan çorapta (külotlu çorap, tayt, konçlu, soket, baskılı ve patik) 2020-2024 döneminde ihracat 6,1 milyar dolar olurken, aynı dönemde ithalat 119,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece söz konusu üründe 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise çorap ihracatı 601,4 milyon dolar seviyesine ulaşırken, ithalat 18,4 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye, çoraptan yaklaşık 582,9 milyon dolar dış ticaret fazlası sağladı.

Başlıca pazarlar: Almanya, İngiltere, Fransa

Son 5 yılda Türkiye en fazla çorabı 1,3 milyar dolar ile Almanya'ya sattı. Bunu 1,1 milyar dolar ile İngiltere ve 708,3 milyon dolar ile Fransa izledi.

Ocak-Temmuz döneminde de en büyük pazar yine Almanya oldu: Almanya'ya 7 ayda 118,6 milyon dolar değerinde çorap satıldı. Aynı dönemde İngiltere'ye 104,2 milyon dolar, Fransa'ya ise 78,8 milyon dolar satış yapıldı.

Yıllara göre çorap ihracatı ve ithalatı (Dolar)

2020: İhracat 1.048.026.676, İthalat 14.353.953

2021: İhracat 1.310.598.068, İthalat 14.751.659

2022: İhracat 1.327.462.994, İthalat 26.961.460

2023: İhracat 1.201.985.174, İthalat 26.690.472

2024: İhracat 1.184.066.982, İthalat 36.980.143

Toplam: İhracat 6.072.139.894, İthalat 119.737.687

Ülke bazında yıllık dağılım (Dolar)

Türkiye'nin 2020-2024 dönemi boyunca çorap ihracatında en fazla dış satım yaptığı ilk üç ülkeye yıllara göre ihracatı şu şekilde gerçekleşti:

Almanya — 2020: 215.680.656, 2021: 269.975.900, 2022: 289.995.224, 2023: 244.086.278, 2024: 260.508.923. Toplam: 1.280.246.981

İngiltere — 2020: 213.591.617, 2021: 262.956.404, 2022: 244.658.173, 2023: 213.140.869, 2024: 201.117.626. Toplam: 1.135.464.689

Fransa — 2020: 114.851.210, 2021: 141.913.510, 2022: 139.265.139, 2023: 157.747.039, 2024: 154.507.061. Toplam: 708.283.959

Türk üreticilerinin yüksek kalite ve rekabetçi fiyat avantajı, özellikle Avrupa pazarlarında Türkiye'yi çorap tedarikçisi olarak öne çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde de sektörün küresel ve bölgesel taleplere paralel büyüme göstermesi bekleniyor.