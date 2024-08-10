Türk Dağcılar Filistin İçin Kazbek Dağı'na Tırmandı

Türk Dağcıların Filistin’e Destek Tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) bünyesindeki beş kişilik bir dağcı grubu, Filistin halkına destek vermek için Gürcistan'daki 5,054 rakımlı Kazbek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Zirvede Önemli Mesajlar

Zorlu bir tırmanışın ardından karlarla kaplı Kazbek Dağı'nın zirvesine ulaşan dağcılar, burada "Özgür Filistin için Soykırımı Durdurun" yazılı bir pankart açtı. Ayrıca Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte, İsrail'in saldırılarını protesto ettiler.

Çağrı Gedikoğlu'ndan Açıklama

Dağcı ekibinden Çağrı Gedikoğlu, Filistin'de insanlık onurunun hiçe sayıldığını belirterek, "Bu duruma seyirci kalmamak adına bu tırmanışı gerçekleştirdik. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olmak istiyoruz. Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alınıyor ve İsrail, resmen soykırım uyguluyor. Buna dikkat çekmek için Kafkasların en yüksek zirvelerinden biri olan Kazbek Dağı'na tırmandık" ifadelerini kullandı.