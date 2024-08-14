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Türk Deniz Kuvvetleri TCG Kınalıada ile Deniz Haydutluğuna Karşı Mücadeleye Destek Sağlıyor

TCG Kınalıada korveti, uluslararası deniz güvenliğine katkı sunmak amacıyla Aden Körfezi'nde görev aldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:25
Türk Deniz Kuvvetleri TCG Kınalıada ile Deniz Haydutluğuna Karşı Mücadeleye Destek Sağlıyor

TCG Kınalıada Korveti, Deniz Haydutluğuyla Mücadelede

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada korvetinin, "deniz haydutluğu" ile mücadelesine destek vermek amacıyla Aden Körfezi'nde gerçekleştirilen operasyonlara katıldığını duyurdu.

Birleşik Görev Kuvveti 151'e Destek Görevi

25 Temmuz 2024 tarihinde Japonya'ya yapılan ziyaretten dönen TCG Kınalıada, 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri komutasındaki Birleşik Görev Kuvveti 151'e doğrudan destek sağladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, korvetin 4-6 Ağustos tarihleri arasında Umman'ın Salalah Limanı'na, 8-13 Ağustos tarihleri arasında ise Cibuti'ye liman ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Salalah ve Cibuti Ziyaretleri

Salalah’da, TCG Kınalıada'nın Komutanı ve Maskat Askeri Ataşesi, Salalah Deniz Komutanı ile bir makam ziyareti gerçekleştirdi. Cibuti’deki ziyaret kapsamında ise TCG Kınalıada personeli, Cibuti Sahil Güvenlik Komutanlığı’na deniz iletişimi, gemicilik ve yangın eğitimi verdi. TCG Kınalıada korveti, deniz güvenliğini artırmak için uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır.

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