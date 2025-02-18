Türk Devletleri, Parlamento Diplomasisinde Güçlü İşbirliği Amacı Güldürüyor

Türk Devletleri Parlamentoları, Diplomatik İşbirliğinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri parlamentolarının dışişleri komisyonlarının, uluslararası platformlarda daha etkin bir rol üstlenmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Oktay, "Bugünden itibaren Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları çatısı altında çok daha güçlü bir çalışmaya şahit olacağız, şahit olacaksınız." ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki Önemli Toplantı

İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı’nda, Türk dünyasında parlamenter diplomasi için yapılandırma ve işbirliğine yönelik önemli adımlar atıldı. Toplantıda, uluslararası anlaşmaların öncelikle dışişleri komisyonlarından geçmesi ve işbirliğinin artırılması konularında fikir birliği sağlandığı belirtildi.

Gündemdeki Konular ve Çözüm Önerileri

Oktay, toplantıda Kafkasya, Kıbrıs meselesi, Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye ve Filistin gibi kritik konuların ele alındığını vurgulayarak, Filistin’deki uzun süreli çatışmanın sona erdirilmesi için atılacak adımların önemine dikkat çekti.

Teknolojide Türk Dünyası'nın Rolü

Toplantıda ayrıca, başta yapay zeka olmak üzere yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde Türk dünyasının kültürel değerlerini koruma amacı doğrultusunda bir dizi öneri üzerinde mutabık kalındığı ifade edildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Oktay, ortak alfabeyi kabul ettiklerini hatırlatarak, "Ümit ediyoruz ki çok yakın bir gelecekte tercümanlara da ihtiyacımız olmadan kendi aramızda doğrudan iletişimi sağlayabilecek konuma da geleceğiz." şeklinde konuştu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, ve Özbekistan temsilcileri de toplantıda Türk devletlerinin ortak çıkarları ve uluslararası işbirliğine dair fikirlerini paylaştılar.

Gelecek Planları

Toplantının sonunda, Türk dünyası ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir dizi adım atılması gerektiği vurgulandı. Bir sonraki toplantının ise Kırgızistan’da yapılmasına karar verildi.

Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları, uluslararası platformlarda gündem belirleyen bir güç olmaya kararlılık gösteriyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.