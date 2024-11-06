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Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi: Bişkek Bildirisi'nde Önemli Adımlar Atıldı

TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde Bişkek Bildirisi kabul edildi, çeşitli işbirlikleri ve yeni projeler duyuruldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 19:22
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi: Bişkek Bildirisi'nde Önemli Adımlar Atıldı

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi'nde Bişkek Bildirisi Kabul Edildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde kabul edilen Bişkek Bildirisi, önemli gelişmeleri ve projeleri içeriyor.

Bildirinin Detayları

TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, zirvenin "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ömüraliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve zirvenin sıcak misafirperverliğinden dolayı Kırgız halkına teşekkür etti.

Önemli Anlaşmalar ve Yeni Projeler

Kazakistan Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Ömüraliyev, Kırgızistan’ın yeni dönem başkanlığını tebrik etti. Zirvede, Türk işbirliğini güçlendirme hedefiyle 16 farklı anlaşma ve protokol imzalandı.

Bildiride, yeni TDT bayrağının kabulü, 2025 yılında Gayriresmi TDT Zirvesi'ne Macaristan'ın ev sahipliği yapacağı, Türk Yeşil Finans Konseyinin kurulacağı ve Türk Dünyası düşüncelerinin güçlendirilmesi için Türk Dünyası Şartı'nın onaylandığı gibi konulara yer verildi.

Kristalize Olan Ortak Duyarlılıklar

Gazze'deki insani krize ilişkin derin endişeler dile getirildi ve sivillerin hedef alınmasının kınandığı bildiride, acil bir ateşkes gerekliliği vurgulandı. Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaşması için çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, Lübnan’daki ateşkes talebi ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne yönelik saldırılara dikkat çekildi.

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