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Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi Bişkek'te Toplandı

Kırgızistan'da, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde liderler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:41
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi Bişkek'te Toplandı

Kırgızistan'da Zirve Heyecanı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. Zirve, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Zirvenin Teması

Bu yılki zirvenin teması, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" olarak belirlendi. Zirveye katılan liderler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderlerin Bir Araya Geldiği Anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Sadır Caparov tarafından sıcak bir biçimde karşılandı. Tüm katılımcılar daha sonra bir araya gelerek aile fotoğrafı çekildi.

Aile Fotoğrafı

Aile fotoğrafında katılımcılar arasında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı. Ayrıca, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bulundular.

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