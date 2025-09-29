Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi 7 Ekim'de Gebele'de

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Gebele'de Toplanıyor

Zirve Detayları ve Katılımcılar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim tarihinde Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek. TDT'den yapılan açıklamaya göre toplantının teması Bölgesel Barış ve Güvenlik olarak belirlendi.

Zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetler bir araya gelecek. Katılımcıların toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgelerin imzalanacağı bildirildi.

Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi planlanıyor. Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de yapılacak etkinliğin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtması bekleniyor.