Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi 7 Ekim'de Gebele'de

7 Ekim'de Azerbaycan'ın Gebele kentinde gerçekleştirilecek TDT 12. Zirvesi, 'Bölgesel Barış ve Güvenlik' gündemiyle liderleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 11:35
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi 7 Ekim'de Gebele'de

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Gebele'de Toplanıyor

Zirve Detayları ve Katılımcılar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, 7 Ekim tarihinde Azerbaycan'ın Gebele şehrinde düzenlenecek. TDT'den yapılan açıklamaya göre toplantının teması Bölgesel Barış ve Güvenlik olarak belirlendi.

Zirvede, TDT üyesi ülkeler ve gözlemci devletlerin liderleri ile üst düzey heyetler bir araya gelecek. Katılımcıların toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağı, Türk dünyasında işbirliğini güçlendirmeye ve barış ile refahı artırmaya yönelik belgelerin imzalanacağı bildirildi.

Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde, TDT dışişleri bakanlarının da bir araya gelmesi planlanıyor. Azerbaycan'ın tarihi şehri Gebele'de yapılacak etkinliğin, Türk devletleri arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştirerek ortak vizyonu yansıtması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaş'ta Yöresel Ürünler Festivali'nde Yörük Göçü Canlandırıldı
2
Kanseri Yenen Üç Kadın Muş'ta Erken Teşhisin Gücünü Anlattı
3
Sofya'da Robbie Williams Ekibinden Rüşvet: 2 Trafik Polisi Gözaltında
4
Milli Dayanışma Komisyonu 2 Ekim'de Hukukçuları Dinleyecek
5
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'na Ait Yardım Teknesindeki Yolcuları Tahliye Etti
6
ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de — 15. Beş Yıllık Plan Onaylanacak
7
Hamsinin Geleceği İçin 6 Ülkeye Ortak Karar Çağrısı: Samsun'dan Uyarı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek