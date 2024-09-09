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Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Konseyi'nin İlk Toplantısı Astana'da Gerçekleşti

Kazakistan'da düzenlenen ilk toplantıda adalet alanında işbirliği vurgulandı. Bakan Yılmaz Tunç önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:22
Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Konseyi'nin İlk Toplantısı Astana'da Gerçekleşti

Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Astana'da Gerçekleştirdi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi’nin ilk toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Taşkulov da toplantıda yer aldı.

Başkan Tokayev'den Birlik Vurgusu

Açılış konuşmasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından iletilen mesajda, Türk kültürünün hukuki mirasına vurgu yapılarak, "Amacımız, aramızdaki güven ve kardeşliğin temelinde birliğimizi korumak, gelecek nesillere aktarmaktır." ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanı Tunç'un Açıklamaları

Toplantıya katılan Yılmaz Tunç, Astana’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu birlikteliğin ülkelerin yargı kurulları arasındaki iletişimi güçlendireceğine inandığını vurguladı. "Cumhurbaşkanımızın düsturu ile insanlık için barış ve huzura katkıda bulunmaya kararlıyız," dedi.

İşbirliği ve Adli Yardımlaşma Üzerine Vurgu

Gelecekte adalet ve yargı alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine de dikkat çeken Tunç, "Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Paydaş ülkeler arasında adli işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Uluslararası İnsani Hukuka Dikkat Çekildi

Gazze'deki insanlık dramasına dair açıklamalarda da bulunan Tunç, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine ve Türk dünyası olarak bu tür adaletsizliklere karşı duracaklarına vurgu yaptı.

Toplantının Sonuçları

Toplantıda, TDT Adalet Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve sistemlerin dijitalleşmesi konuları ele alındı. Bakanlar, toplantının sonucunda TDT Adalet Bakanları 1. Konseyinin Astana Bildirisi'ni imzaladı. Bir sonraki toplantının Azerbaycan’da yapılmasına karar verildi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk...

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

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